28 Mart 2021 Pazar 12:01 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 12:01

Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı dizisinde işler iyice çığırından çıkıyor. Han'ın doktoruna "İnci bir yere gidemez. Onu saklarım" demesi izleyenleri şaşırtıyor. Öte yandan Gülben iyice kötüleşiyor. Safiye ise Naci'nin yazdıklarını okuyup ağlıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI





MASUMLAR APARTMANI 28. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı dizisinin heyecanla beklenen 28. Bölüm fragmanı yayınlandı. Psikologla görüşmeye başlayan Han'ın yeni bir sırrı daha ortaya çıkıyor. Annesinin Han küçükken onu kazan dairesine kilitlediği görülüyor.

Masumlar Apartmanı 28. yeni bölümde Han'ın psikoloğuna anlattıkları izleyiciyi derinden etkileyecek...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Maumlar Apartmanı'nın Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümümde; Evdeki herkesin durumunun kötüye gitmesi Safiye'yi çileden çıkarır.

Gülben'in kabusları onu daha da kötü etkilemeye başlar. Babaları da çöp poşetlerini kurcalamaya başlar.

Neriman ise İnci'nin sayesinde Ege'nin yanına gider.

Safiye'nin hayalinde olan annesi; Gülben'in yaşadıklarının, Neriman'ın yaptıklarının ve Babalarının çöp poşetlerini kurcalamaya başlamasından dolayı Safiye'yi suçlar.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı'nın ekrana gelen son bölümünde tren garından dönen Safiye, Naci'nin gidişini sindiremeden Gülben'i yıkılmış bir halde bulur.

Gülben, ablasını bile aratacak bir kimliğe bürünür. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder.

Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Esat'ı işten kovan Han, İnci'nin zoruyla psikoloğa gider.

Neriman ise Han ve Safiye tarafından Ege ile el ele görülür.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı yer alıyor.

Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosunda; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel, Gizem Katmer gibi isimler yer alıyor.

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