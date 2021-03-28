Kardeşlerim 6.bölüm izle! Kardeşlerim 6. bölüm full izle tek parça!

28 Mart 2021 Pazar 10:50 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 10:50

Kardeşlerim 6. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kardeşlerim 6. bölümünde Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Dizinin bitmesinin ardından Kardeşlerim 7. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Atv'de yayınlanan dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk yer alıyor. İzleyenlere duygulu anlar yaşatan dizi Kardeşlerim 6. bölümü full izleme linki.

KARDEŞLERİM 6. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Cumartesi akşamı Atv'de yayınlanan dizi, annesi ve babası ölen dört kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu alıyor.

KARDEŞLERİM 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDANDI

Kerdeşlerim dizisinin yeni bölümünde kardeşlerini uyandıramayan Asiye büyük korku ve paniğe kapılır. Abileri de bir türlü uyanmaz. Öte yandan Akif trafik kazası geçirir. Akif ölecek mi? Asiye'nin kardeşlerine ne oldu?

KARDEŞLERİM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Sizin servetinizde bizim gözyaşımız var!"

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür.

Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır.

Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır.

Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler.

Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmak üzeredir.

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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