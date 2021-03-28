28 Mart 2021 Pazar 12:27 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 12:27

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. bölüm Show Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. bölümde; Kuzey ile Yıldız'ın bebekleri için doktor kontrolünde oldukları anda Nahide, cinsiyet partisi organize edeceğini söylüyor. Feride, Halil İbrahim ve Mete arasında kararsız kalırken, ikisi de Feride için birbirleriyle mücadele ediyor. Osman'ın direksiyon başında uyuyakalması korku dolu anlara sahne olurken, Kuzey ile Yıldız'ın bebeğinin cinsiyeti büyük bir merak konusu oluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. bölüm full izleme sayfası tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle Puhu Tv!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 57. BÖLÜM FULL İZLE

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm full izleme Puhu Tv sayfası. Kuzey Yıldızı 57. bölüm izle!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 57. Bölümünde Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 57. Bölümünde; Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda affetmiş, aşıklarımız normal hayatlarına dönmüşlerdir.

Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda affetmiş, aşıklarımız normal hayatlarına dönmüşlerdir. Artık bebeklerinin cinsiyetini de öğreneceklerdir.

Hayalleri sonunda bir bir gerçekleşiyor, kendilerine musallat olan kara bulutlardan bir bir kurtuluyorlardır.

Sonunda Kuzey Yıldız çifti hak ettikleri ve uğruna fazlasıyla bedel ödedikleri mutlu günlere çok yakındır.

Artık bebeklerinin cinsiyetini de öğreneceklerdir. Hayalleri sonunda bir bir gerçekleşiyor, kendilerine musallat olan kara bulutlardan bir bir kurtuluyorlardır.

Her şey rüya bile olamayacak kadar güzelken Kuzey ve Yıldız'ı bekleyen sürprizle her şey bir anda tepe taklak olacaktır. Kuzey sonunda, Yıldız'ı ve bebeğini kaybetme tehdidiyle karşı karşıyadır.

Sonunda Kuzey Yıldız çifti hak ettikleri ve uğruna fazlasıyla bedel ödedikleri mutlu günlere çok yakındır. Her şey rüya bile olamayacak kadar güzelken Kuzey ve Yıldız'ı bekleyen sürprizle her şey bir anda tepe taklak olacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 58. Bölüm Fragmanı yayında. Kuzey ile Yıldız'ın doğacak oğulları için alışverişte olduğu tanıtımda ikilinin isim konusunda yaşadıkları anlaşmazlık izleyenlerin yüzünü güldürüyor. Halil İbrahim ve Mete arasında seçim yapmak zorunda kalan Feride'nin tercihi merak konusu olurken, Osman ve Emin arasında gerilim yaşanıyor. Yıldız'ın ameliyatı korku dolu anlara sahne olurken, "Yıldız ve bebeğinin sağlık durumu ne olacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

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