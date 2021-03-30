Demet Akalın'ın kızı Tiktok'ta 7 bin lira kaptırdı!

30 Mart 2021 Salı 11:01 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 11:01

Şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, sosyal medya platformu TikTok'ta izlediği kişiye 7 bin TL gönderdi. Kredi kartındaki ödemeleri görünce büyük şaşkınlık yaşayan Akalın "Bu nasıl bir sahtekarlık ya" diyerek isyan etti.

Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, TikTok'tan canlı yayın izlemeye başladı. Hira'yı gören TikTok fenomeni ise "Çiçek ve kalbe bas" diyerek kendisine para göndertti.

Demet Akalın aileleri uyardığı videoda şu sözlere yer verdi; "Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Hira, bugün canlı dersin molasında, biz de canlı yayındayken, TikTok'ta bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız, 'Bana çiçek gönder, bana böcek gönder, teşekkür ederim Hira' ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor.

Şimdi konuştum TikToker ile, bunun muhatabının Apple diyor. Oraya başvuruyoruz, oradan da dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık? Bu nasıl bir soygunculuk arkadaşlar? Hayatımda böyle bir şey görmedim. TikToker gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun tabletinden 7 Bin TL, arkadaşlar bakın, anneler babalar uyarıyorum, 950 TL, 950 TL, sürekli para çekiliyor.

Bir çok arkadaşım parasını geri almış. Umarım biz de alırız. Hak etmediğiniz bir para. Çocukları böyle şeyler için kullanmayın. Çok ayıp. Bir TikToker ile konuştum, çocuklar hep buna maruz kalıyor dedi. Nasıl maruz kalır ya? Böyle bir şey olabilir mi?"

YANIT GECİKMEDİ!

Hira Kurt'un para gönderdiği Özgür Balakar isimli fenomen de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Canlı yayın yaparken birileri pahalı hediyeler gönderdi. Profiline girdiğimde de Hira yazıyordu. Sonra bana onun Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Biz de geçenlerde Demet Akalın'ın evine gitmiştik Hira'yı görmek için. Ben de onun olduğunu görünce teşekkür ederek Demet Akalın'ın kızı Hira isen bir tane gül gönder dedim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı da 30 kuruş. O da gönderdi."

"DERDİMİZ PARA OLSUN"

"Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden onlar gönderiyor. Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Soyguncu denmesine gerçekten kalbim kırılır. Geri gönderirim Demet abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun."

Balakar'ın bu sözlerine sinirlenen Demet Akalın ise konuyu avukatı aracılığıyla çözeceğini söyledi.