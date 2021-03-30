30 Mart 2021 Salı 14:07 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 14:07

Arif Güloğlu kansere yakalandı. BKM Mutfak yapımı 'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncularından Arif Güloğlu, kansere yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç oyuncu, durumu hakkında bilgi verdi. ÇGHB 2 izleyenleri "Arif Güloğlu kanser mi? ÇGHB 2 oyuncusu Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında?" sorularına cevap aramaya başladı. Programın yapımcısı BKM Mutfak'tan da konuyla ilgili açıklama geldi.

ARİF GÜLOĞLU KANSER Mİ?

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen oyuncu, Ankara'da tedavi görüyor.

Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.

Lenf kanserine yakalanan 24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

BKM'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili BKM'den de açıklama geldi. Açıklamada; "Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce "lenfoma" teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz" denildi.

Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.

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Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu da tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

BKM Mutfak'tan gelen açıklamada; genç oyuncunun tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini belirtti. Arif Güloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.

Güloğlu paylaşımında şunları söyledi; "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere."

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti.

Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, canlandırdığı tiplemelerle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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