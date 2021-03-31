Teşkilat'a heyecanlandıran transfer

31 Mart 2021 Çarşamba 10:12 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:12

İzleyicinin soluksuz izlediği Teşkilat, 90'lı yılların unutulmaz dizisi Bizimkiler'de Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık'ı kadrosuna dâhil etti. 'Sermet' karakterini hayat verecek olan Uluışık, gizli ekipteki ajan olarak seyirci karşısına çıkacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta gibi önemli oyuncuların yer aldığı TRT 1'in iddialı dizisi Teşkilat, yeni bir isimle daha anlaştı.

AJAN ROLÜYLE EKRANA GELECEK

Yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyan yapım, ekranların efsane dizisi Bizimkiler ile tanınan Atılay Uluışık'ı kadrosuna dahil etti. İddialı yapımda müsteşar yardımcısı Mete'nin en yakın adamlarından biri olan Sermet'e hayat verecek olan Uluışık, hikaye gereği yurt dışında operasyon yapan gizli ekibin Ankara'daki özel merkezinde görev yapacak.