31 Mart 2021 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:46

Bir Zamanlar Çukurova, tüm heyecanıyla devam ediyor. Özellikle yeni bölümde Demir ile Fikret arasında yaşanacaklar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Nazan Kesal, Hande Soral, Furkan Palalı ve Hülya Darcan gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin hikayesinde sona yaklaşılıyor. Diziyi izleyenler, "Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak? Bir zamanlar Çukurova kaçıncı bölümde final yapacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dizinin final tarihi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN BİTİYOR?

Her perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova'da hikaye kalmadı. Bir Zamanlar Çukurova yapımcısı " 1 sezon olarak planlamıştık, 3. sezona geçtik, 4. sezon imkansız hikaye kalmadı" açıklaması ardından Bir Zamanlar Çukurova final yapacağı kesinleşmişti. Ancak bu açıklamadan aylar sonra final tarihi de belli oldu.

ATV'den Bir Zamanlar Çukurova final kararına açıklaması sonrası "En son bitirmek isteyeceğimiz projeydi, 3 sezondur rekorlar kıran bir yapım. Ancak yapım ekibiyle bizde 1 sezon olarak planlamıştık, 3 sezon bize diziyi yazan ekibe, yapımcıya ve senariste teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova final kararı aldı. Yayınlandığı perşembe akşamları tüm zamanların en çok izlenen dizisi konumunda olan Bir Zamanlar Çukurova final kararı hayranlarını üzdü.

Tüm heyecanıyla devam eden dizi, 100. bölümde, yani 10 bölüm sonra ekranlara veda edecek.

Mucize Doktor'un ilk sezonunda yaptığı müthiş çıkış, Bir Zamanlar Çukurova'yı ikinciliğe itmişti...

Ancak Bir Zamanlar Çukurova'nın bu sezon birinciliklerle dolu tahtını sallayacak bir dizi geliyor.

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