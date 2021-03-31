31 Mart 2021 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:33

Kırmızı Kamyon oyuncuları, Show Tv'de yayınlanacak olan diziyi merak edenler tarafından araştırılıyor. Aksiyon ve dramı bir araya getiren farklı hikayesiyle ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Kırmızı Kamyon, 31 Mart 2021 Çarşamba akşamı Show TV'de başlıyor. Peki Kırmızı Kamyon dizisinin konusu ne? Kırmızı Kamyon oyuncuları kimlerdir? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını, zorlu mücadelelerini, yaşadıkları sevinçleri ve hüzünleri ekranlara getirerek Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak!

Güçlü ve hırslı bir karakter olarak dikkat çeken Yavuz'un (Fatih Al), eşini kaybettiği yangının sorumlularını bulmak ve kızı Ömrüm'e (Ebrar Alya Demirbilek) kavuşmak için çetin bir savaş veren Uğur'la (Görkem Sevindik) yollarının nasıl kesişeceği büyük merak uyandırıyor.

Karısının ölümüne sebep olanları bulmak için mücadele eden Uğur'un, bu yolda yaşayacakları seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

Her hafta çarşamba akşamları Show Tv'de yayınlanacak olan 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır yer alıyor.

KIRMIZI KAMYON NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Kamyon dizisinin çekimleri çoğunlukla İstanbul'da gerçekleştiriliyor. 10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Kırmızı Kamyon'un oyuncuları hazırlık sürecinde İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde kapsamlı bir itfaiye eğitimi aldılar. Eğitimlerini tamamlayan oyuncular sertifikalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanı'ndan teslim alarak başarılarını tescillediler.