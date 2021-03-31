31 Mart 2021 Çarşamba 14:25 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:25

Nilay Deniz kimdir, kaç yaşında? sorusunun cevabı, Show Tv'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'un yayın hayatına başlamasıyla birlikte merak edildi. Nilay Deniz, Kırmızı Kamyon dizisinde Yonca karakterine can veriyor. Dizide Yonca, adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanır ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yürütmeye başlar. Peki Kırmızı Kamyon Yonca'sı Nilay Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nilay Deniz'in oynadığı diziler

Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncularından Nilay Deniz'in hayatı ve daha önce oynadığı diziler izleyenler tarafından merak edildi. Başarılı oyuncu Nilay Deniz, daha önce Ateş Böceği dizisinde naşrol olarak yer almıştı. Peki Kırmızı Kamyon Yonca'sı Nilay Deniz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler...

KIRMIZI KAMYON'UN YONCA'SI KİMDİR? (NİLAY DENİZ)

İşini hep ön planda tutan Yonca, adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanır ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yürütmeye başlar. Bu davaya atanması genç kadının hayatını tamamen değiştirecektir.

NİLAY DENİZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Kıymet Nilay Deniz olan oyuncu, 1993 yılında Aydın'da dünyaya gelmiştir. Babası da kendisi gibi oyuncudur.

Okul hayatında aradığını bulamayan Nilay Denizin ilgisi tiyatroyla buluşmuştur. Yıldızı televizyon dizileriyle parlayacak olan Nilay Deniz, özel tiyatro kollarında eğitimler almış ve artık oyunculuğu meslek olarak seçmiştir.

16 yaşındayken katıldığı bir amatör güzellik yarışmasında derece elde edememesine rağmen Serdar Akar tarafından fark edilmiştir. Böylece ona profesyonel anlamda oyunculuk kariyerinin kapıları açılmıştır.

Nilay Deniz, üç yıl önce evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'tan geçtiğimiz Ocak ayında boşandı.

Nilay Deniz'in oynadığı diziler ve filmler:

2020 – Çatı Katı Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)

2019 – Kalk Gidelim (Nehir) (TV Dizisi)

2017 – Ateşböceği (Aslı) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Seray) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Yeniden (Selin Şekercizade) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 – Güneşi Beklerken (Begüm Varol) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Cevriye) (TV Dizisi)

2011 – Hayata Beş Kala (Selma) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Rüya)(TV Dizisi)

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