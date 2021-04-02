Seren Serengil programda fenalaştı!

02 Nisan 2021 Cuma 13:11 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 13:12

'Söylemezsem Olmaz' magazin programının yorumcularından Seren Serengil, bugün canlı yayında fenalaştı. Programdan apar topar ayrılan Serengil, durumunun kötüleşmesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Seren Serengil, yaklaşık 1 yıldır sürekli kilo vermekte ve aşırı zayıflamaktaydı. Zayıflamak için 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.

Seren Serengil'in son hali görenleri şaşırttı! Zayıflama uğruna sağlığından oldu! Ameliyat olmazsam yaza çıkmam' açıklaması ile günlerce konuşulan ünlü şarkıcı, tedavi olduktan sonra toparlanmaya başlamıştı.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcularından olan Seren Serengil, bugün canlı yayında haber yorumladığı esnada fenalaştı.

Programın sunucularından Bircan Bali, rejidekilerden 'az sonra' görüntüleri yayınlamasını istedi ve fenalaşan Seren Serengil yayından ayrıldı.

Reklamların bitmesinin ardından Arto, Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Arto, "Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım" açıklamasını yaptı.

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