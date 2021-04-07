07 Nisan 2021 Çarşamba 11:45 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:45

Baraj 34. bölüm izleyenleriyle buluştu. Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan dizi Baraj'ın 34. bölümünde Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Öte yandan Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alıp Halit'in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir? Baraj son bölümü izleyemeyenler için FOX Tv Baraj 34. bölüm full izleme linki.

BARAJ 34. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca ve Hira Su Yıldız'ın yer aldığı Baraj son bölümde yaşananlar izleyenlere gergin anlar yaşattı. İşte Baraj 34. bölüm özeti..

BARAJ 34. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır.

Yeni bir misafir gelip Nehir'e yanaşır. Ev aradığını söyleyen adam, Nehir'in komşu olma teklifine sıcak bakar.

Fakat Nehir'in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım Nehir'i uyarır fakat Nehir kestirip atar. Bu yeni adamın Nehir'le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Duyguları kısa sürede yeniden tazelenen Nazım, Nehir defterini kapatmış mıdır?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alıp Halit'in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?