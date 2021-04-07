6 Nisan 2021 Reyting sonuçları: Salı Total reyting sonuçları

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:11 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 09:11

6 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Salı Total reyting sonuçlarında; Tv8'de Survivor, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Hekimoğlu, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve FOX Tv'de Baraj dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte 6 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Salı akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 6 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 6 Nisan 2021 reyting sonuçları...

6 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-Letonya 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Letonya 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-LETONYA 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 BARAJ FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 SURVIVOR TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-LETONYA 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

5 HEKIMOGLU KANAL D

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 SURVIVOR TV8

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 RAFADAN TAYFA GOBEKLI TEPE (T.S) TRT 1