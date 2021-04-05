4 Nisan 2021 Total reyting sonuçları: Pazar reyting sıralamasında en çok ne izlendi?

05 Nisan 2021 Pazartesi 09:27 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:27

4 Nisan 2021 Reyting sıralamasına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total reyting sonuçlarında; Pazar günü Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, pazar reyting sıralamasında en çok ne izlendi? AB , Total reyting sonuçları nasıl sıralandı?

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Pazar akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 4 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 4 Nisan 2021 reyting sonuçları...

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Teşkilat özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KEFARET FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 A.RIZA SHOW TV

8 SURVIVOR OZET TV8

9 HERCAI ATV

10 KEFARET (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 SURVIVOR OZET TV8

6 KEFARET FOX

7 MENAJERIMI ARA STAR TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D