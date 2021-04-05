05 Nisan 2021 Pazartesi 00:58 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:58

Hercai 66. bölümüyle izleyenlerine hüzünlü anlar yaşattı. Hercai son bölümde; Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı? Hercai 66. bölümü izleyemeyenler son bölüme aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler. İşte Hercai 66. bölüm full izleme sayfası

HERCAİ 66. BÖLÜM FULL İZLE!

HERCAİ 66. SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

HERCAİ 66. BÖLÜM ÖZETİ

Atv ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Hercai 66. bölümde; Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir.

Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.

Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer.

Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır.

Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?