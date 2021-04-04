04 Nisan 2021 Pazar 20:55 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 20:55

Kefaret 20. bölümü izleyicisiyle buluştu. Kefaret 20. bölümde Zafer adalete teslim edilirken Sinan sözünü tutar ve Arzu'nun kaçmasına göz yumar. Zeynep hayatındaki bütün ağırlıklardan kurtulma niyetiyle döndüğü evinden ilk iş olarak Meltem'i kovarken Sinan da kaçan Arzu'nun peşine düşer. Sinan, Arzu'yu yakalayabilecek mi? Kefaret 20. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 20. bölüm tek parça izle!

KEFARET 20. BÖLÜM FULL İZLE

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 20. BÖLÜM ÖZETİ

Kefaret 20. bölümde Sinan hapishanede hayatta kalma mücadelesi veren Zeynep'i kurtarabilmek için Arzu'nun teklifini kabul eder.

Fulya temize çıkıp evine dönerken Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer'i aramaya başlar.

Kadir oğlunun kumarda kaybettiği paralar nedeniyle ölüm tehdidi alması üzerine üzüntüden hastanelik olur.

Zafer adalete teslim edilirken Sinan sözünü tutar ve Arzu'nun kaçmasına göz yumar.

Zeynep, Zafer'in suçunu itiraf etmesi ile özgürlüğüne kavuşurken Sinan, Arzu'yu kaçırarak suç işlediği için istifa eder.

Zeynep hayatındaki bütün ağırlıklardan kurtulma niyetiyle döndüğü evinden ilk iş olarak Meltem'i kovarken Sinan da kaçan Arzu'nun peşine düşer.