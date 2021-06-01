01 Haziran 2021 Salı 09:31 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 09:31

Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazartesi akşamı Survivor, Kağıt Ev, Maraşlı, Çukur, Kağıt Ev ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 31 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 31 Mayıs 2021 reyting sonuçları

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MARASLI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SURVIVOR TV8

8 CUKUR (OZET) SHOW TV

9 MASUMIYET FOX

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMIYET FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MARASLI ATV

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 CUKUR (OZET) SHOW TV

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