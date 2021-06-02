EDHO, Masumlar Apartmanı dizilerinin reyting sıralaması! 1 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı

02 Haziran 2021 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 10:21

1 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Survivor, Güldür Güldür Show, Kaptan Amerika: Kış Askeri (sinema), Arkadaşım Hoşgeldin, Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri ekrana geldi. Reyting sonuçları, Salı akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 1 Haziran 2021 reyting sonuçları

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Diziseverlerin merakla bekledikleri reyting sıralaması açıklandı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SURVIVOR TV8

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

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