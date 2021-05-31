30 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar dizilerinin reyting sıralaması

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:20

Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazar akşamı Survivor, Menajerimi Ara, Tozkoparan İskender, Teşkilat ve Kefaret dizisi ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 30 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 30 Mayıs 2021 reyting sonuçları

30 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Diziseverlerin merakla beklediği sıralamalar yayınlandı. 23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Teşkilat Özet yer aldı.

Teşkilat 13. bölüm izle (Teşkilat son bölüm)

Kefaret 28. bölüm izle!