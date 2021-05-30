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Dizi

Kefaret 28. bölüm izle! Kefaret 28.bölüm tek parça izle!

FOX Tv'nin sevilen dizisi Kefaret 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un paylaştığı, kızını kaybeden bir annenin yaşadıklarını konu alan dizi Kefaret 28. bölümde; Zeynep, Sude'yi kaybetmemek için Selena'yı oyuna getirir. Ahmet ise Arzu'nun gelişiyle şaşkınlıktan donakalır. Zeynep, Sude'yi kaybetmemek için yaptığı oyunda başarılı olacak mı? Kefaret 28. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:29 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 20:29
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Kefaret 28. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 28.bölümde Zeynep, Sude'nin kendisinden alınmasını bir türlü hazmedemez. Kızı yerine koyduğu Sude'yi almak için bir oyuna başvurur. Zeynep bu planında başarılı olacak mı? İşte kaçıranlar için Kefaret 28. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

KEFARET 28. BÖLÜM FULL İZLE

KEFARET 28. BÖLÜM ÖZETİ

Sude'nin Zeynep ve Cansu'yu ziyareti sonrası giderken gözyaşları izleyenleri duygulandırdı.

Kefaret 28.bölümde; Sinan, Mehdi'yi tuzağa düşürür. Ayşe Hanım ise büyük sırrını açıklar.

Zeynep, Sude'yi kaybetmemek için Selena'yı oyuna getirir. Fulya'nın Selena için başka planları vardır.

Arzu bebeğini kaybetme tehlikesi geçirir. Alp, Meltem'in içindeki iyiliği ortaya çıkartmak konusunda başarısız olur...

Zeynep, Ahmet'e Meltem'in Alp'e sırılsıklam aşık olduğunu söyler. Diğer yandan Alp'i başkasıyla gören Meltem ise onun başka bir ilişkisi olduğunu düşünür.

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.

Bir fazlasıyla!

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

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