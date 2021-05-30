30 Mayıs 2021 Pazar 10:46 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:46

Gönül Dağı 30. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı 30. bölümüyle sezon finali yaptı. Sefer ve Zahide'nin düğününde yaşanan aksilikler kasabalıyı zora sokmuştur. Diğer yandan Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir? Gönül Dağı 30. bölümü izleyemeyenler Gönül Dağı 30. son bölüm izle full hd tek parça halinde haberimizden izleyebilirler. İşte son bölümde yaşananlar.

GÖNÜL DAĞI 30. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı Gönül Dağı, 30. bölümüyle sezon finali yaptı.

GÖNÜL DAĞI 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TRT1 ekranarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin sezon finalinde Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer.

Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır.

Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

29 Mayıs 2021 reyting sonuçları! Kardeşlerim, Gönül Dağı dizilerinin reyting sıralaması

Son Yaz 20. bölüm full izle!

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm full izle!