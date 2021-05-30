29 Mayıs 2021 reyting sonuçları! Kardeşlerim, Gönül Dağı dizilerinin reyting sıralaması

30 Mayıs 2021 Pazar 10:26 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:26

29 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı televizyonlarda Survivor, Kardeşlerim, Takip: İstanbul, İbo Show, Savaşçı, Güldür Güldür Show, Gönül Dağı dizileri ekrana geldi. Reyting sonuçları, Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 29 Mayıs 2021 reyting sonuçları

29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Diziseverlerin merakla bekledikleri reyting sıralaması açıklandı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 GONUL DAGI TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SAVASCI FOX

5 SURVIVOR TV8

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SAVASCI (OZET) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 SAVASCI FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

10 KARDESLERIM (OZET) ATV