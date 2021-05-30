30 Mayıs 2021 Pazar 11:20 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 11:20

Kardeşlerim 15. bölümüyle izleyenlere hüzünlü ve duygusal anlar yaşattı. Kardeşlerim 15. bölümünde Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar. Gittiği partide Asiye'nin başına beklenmedik bir olay gelir. Asiye birinin onu ittirmesiyle düşüp kafasını yere çarpar. Kanlar içinde kalan Asiye kurtulacak mı? Kardeşlerim 15. bölümü full izleme linki.

KARDEŞLERİM 15. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA ATV

Atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk yer alıyor.

KARDEŞLERİM 15. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim 15. bölümde Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır.

Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Asiye'nin başına kötü bir olay gelir. Asiye'ye ne olacak?

Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar.

Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de.

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