27 Mayıs 2021 Perşembe reyting sonuçları: Camdaki Kız,Mucize Doktor,Bir Zamanar Çukurova reyting sıralaması

28 Mayıs 2021 Cuma 09:45 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:45

Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Perşembe akşamı Tv8'de Survivor, Show Tv'de Alev Alev final bölümü, TRT1'de Bir Zamanlar Kıbrıs, FOX Tv'de Mucize Doktor (final), Star Tv'de Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve Kanal D'de Camdaki Kız dizisi izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 27 Mayıs 2021 reyting sonuçları

27 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Mucize Doktor aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sırada Mucize Doktor yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

10 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

Camdaki Kız 7. bölüm full izle!

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Alev Alev 28. bölüm full izle PuhuTv (final bölümü)