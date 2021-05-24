24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:48

Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm izleyenleriyle buluştu. TRT1'in izlenme rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde Hasan Sabbah, Melikşah'ın Kuvel seferine mani olmak için ailesine fesat sokar. Başulu'nun yaşadığını kardeşine söyler. Başulu Hatun'un kardeşi ise Melikşah'a hesap sorar ve kardeşini götürmek ister. Melikşah ise buna karşı çıkar. Başulu Hatun, kardeşiyle birlikte gidecek mi? Uyanış Büyük Selçuklu 33. son bölüm İzle full (tek parça)

Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümüne Melikşah'ın Başulu'nun kardeşi Batur Alp'e söylediği "Hükmümüz kimseyi alakadar etmez. İki oğlumun anasını götürmeye de kimsenin gücü yetmez. Bizi kardaş kanı dökmeye mecbur etmeyesin!" sözü damga vurdu. Youtube ve TRT üzerinden Uyanış Büyük Selçuklu 33. son bölüm tek parça İzleme linki.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. SON BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (TRT)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 24 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı ekrana gelen 33. bölümünü izlemek için" Youtube" ve "TRT izle" bağlantılarına tıklamanız yeterli.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından 34. yeni bölüm önizlemesi yayınlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. BÖLÜM ÖNİZLEMESİ

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan Sabbah, Başulu'nun yaşadığını kardeşine söyler. Başulu hatunun kardeşi Batur Alp ise bunu sindiremez ve Melikşah'ın karşısına çıkarak kardeşini götürmek ister.

Başulu hatun abisinin obasına gidecek mi?

Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırmıştı.

Zübeyde Hatun, Terken Hatun'un ihanetine şahit olur. Onun adamlarını derdest edilmesi talimatını verir. Tacülmülk'ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk'ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?

Mitras'ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras'ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras'ın esir ettiği Ali'yi kurtarabilecek midir?

Öte yandan Hasan Sabbah'ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu'nun vaziyetini öğrenen Başulu'nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası'na yakın bir yerde otağını kuracaktır.

Başulu'nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah'ı suçlayan Baturalp'ın gelişi nelere sebebiyet verecektir?

Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer'in veliahtlık hususunda Başulu'nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah'ın veliaht olarak Berkyaruk'u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir?

Baturalp, Sencer'i veya Tapar'ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürecek midir?

"Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.