24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00

Masumiyet 13.bölümüyle son kez izleyenlerinin karşısına çıktı. Çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanan dizi, reyting oranlarının düşmesiyle birlikte final kararı aldı. Masumiyet 13. bölümde Ela'nın İlker ile evlenmesi, tüm taşları yerinden oynatır. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır. İşte Masumiyet 13. bölüm full izleme linki ve final bölümünde yaşananlar.

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisi, 13. bölümüyle final yaptı. İzleyicisiyle son kez buluşan Masumiyet dizisinin başrollerinde; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe yer alıyor. Masumiyet 13. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız. (Masumiyet final bölümü)

MASUMİYET FİNAL BÖLÜMÜ FULL İZLE

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut, yönetmenliğini Ömür Atay, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık kaleme aldığı Masumiyet dizisinin final bölümünde Ela'nın İlker ile evlenmesi, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar.

MASUMİYET 13. FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

İlker'in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela'ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker'in hesaplarına, ne de Timur'un çıkarları uğruna Ela'yı kullanmasına engel olamaz.

Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker'in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der.

Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz'lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer.

İlker ve Ela'nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz'ları karıştırmayı başarır.

Diğer yanda, Harun'un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela'nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık.

Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.

MASUMİYET KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.