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Medya

24 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı! Pazartesi dizilerinin reyting sıralaması

Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Dün akşam ekranlarda Survivor, Kağıt Ev, Maraşlı, Çukur, Masumiyet (final) Kağıt Ev ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 24 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 24 Mayıs 2021 reyting sonuçları

25 Mayıs 2021 Salı 10:28 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 10:28
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24 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda Çukur, Survivor, Kağıt Ev, Maraşlı, Kağıt Ev ve Uyanış Büyük Selçuklu ve Masumiyet dizisi final bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 24 Mayıs 2021 reyting sonuçları

24 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MARASLI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SURVIVOR TV8

8 CUKUR (OZET) SHOW TV

9 MASUMIYET FOX

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMIYET FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MARASLI ATV

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 CUKUR (OZET) SHOW TV

Çukur 129. son bölüm izle tek parça (Çukur 4.Sezon 37.Bölüm)

Masumiyet 13.bölüm izle tek parça (final bölümü)

Uyanış Büyük Selçuklu 33.bölüm izle tek parça!

Maraşlı 19. bölüm izle tek parça!

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