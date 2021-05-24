24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:02 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:02

Çukur 129. bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlat yaşattı. Show Tv'de yayınlanan Çukur 4. Sezon 37. Bölümde Çukur'da büyük bir değişim sonrası tüm mahalle huzura kavuşurken, amcanın son hamlesiyle her şey yeniden kötüleşiyor. Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca'nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkıyor. Mahallede yeniden kan dökülmesine sebep olan Amcayı nasıl bir son bekliyor? Çukur 129. son bölüm izle tek parça! Çukur 4.Sezon 37.Bölüm full izle Puhutv!

Çukur dizisinin 4. sezon 37. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca'nın hamlesi her şeyi değiştirecek. Finale 3 bölüm kala şaşırtan gelişmelerin yaşanacağı dizinin nasıl sona ereceği de merak konusu. Peki Çukur'un 129. Bölümünde neler olacak? Çukur son bölümü full izleme sayfaları (Show Tv, Puhu Tv) haberimizde yer alıyor.

ÇUKUR 129. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Çukur 129. son bölümüyle 24 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı Show Tv'de sevenleriyle buluştu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Damla Sönmez'in yer aldığı Çukur her Pazartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

ÇUKUR 4. SEZON 37. BÖLÜM FULL İZLE! (ÇUKUR SON BÖLÜM PUHUTV)

Çukur 4. Sezon 37. bölümde Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca'nın izini sürerken diğer yandan Çukur'un yaralarını sarmaya çalışacak.

Diğer yandan Yamaç ile Efsun'un düğününde tüm aile uzun zaman sonra mutlu bir gece geçirecek.

Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek.

Çukur 129. bölümde Yamaç, Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak.

Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak.

SARP AKKAYA ÇUKUR'DA

Show TV'nin fenomen dizisi, Ay Yapım imzalı 'Çukur'un büyük finaline son 3 bölüm kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Dördüncü sezonuyla Haziran'ın 7'sinde büyük final yapmaya hazırlanan 'Çukur'un oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya dahil oldu.

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca'nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.

Koçovalı Kardeşler'in Amca'ya karşı verdiği büyük savaşta çok önemli bir yere sahip olan Şahram'a hayat verecek Akkaya, dün ilk sahnesi için sete çıktı.

Ünlü oyuncunun canlandırdığı Şahram karakterinin final öncesi Çukur'da dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.