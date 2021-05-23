Teşkilat 12. bölüm izle! Teşkilat 12. bölüm full izle tek parça!

23 Mayıs 2021 Pazar 17:52 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:52

Teşkilat 12. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, her bölümüyle izlenme rekorları kırıyor. Teşkilat 12. bölümde karargahı terkeden Gürcan, hem kendini hem de arkadaşlarını riske atmıştır. Diğer yandan Ceren, Zehra'yı deşifre etmek için kızı Yağmur'u kullanmaya karar verir. Zehra Ceren'i durdurmak için ne yapacak? Teşkilat 12. bölüm izlemek için Teşkilat 12. bölüm full izle tek parça (son bölüm) linki haberimizde.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 12. bölüme ekibin saldırıyı engellemek için binaya girme planı damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 12. bölüm tek parça izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Teşkilat 12. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

TEŞKİLAT 12. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Teşkilat, 12. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisinin, Pazar akşamı yayınlanan 12. bölümünde heyecan dolu olaylar yaşandı.

TEŞKİLAT 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEŞKİLAT 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat dizisinin 12. yeni bölümünde Leyal'in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar.

FADİ'YE VERİLEN ZEHİR, ETKİSİNİ GÖSTERİYOR!

Fadi'nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.

CEREN, ZEHRA'NIN KIZINA ULAŞIYOR

Ceren ise ekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur'a ulaşır. Zehra'yı deşifre etmek için kızı Yağmur'u kullanmaya karar verir.

Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye'ye karşı büyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.

MİT'E SALDIRI PLANI

Saldırı planında Fadi'nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi'dir! Bu gelişme, Fadi'nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir!

EKİBİN BU KEZ GÖREVİ FADİ'Yİ HAYATTA TUTMAK

Ekip, bu kez Fadi'in ölümüne engel olmak zorundadır.

Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!

Teşkilat Oyuncuları:

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtçu

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Serdar Yeğin