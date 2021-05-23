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Deniz Baysal kimdir, nereli, kaç yaşında? Deniz Baysal Yurtçu dizileri

Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal Yurtçu hakkında araştırmalar hız kazandı. 'Teşkilat'ın Zehra'ı Deniz Baysal Yurtcu kimdir, hangi dizilerde oynadı, yaşı kaç?' gibi soruların yanıtları izleyici tarafından merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran oyuncu, daha önce Fazilet Haınımın Kızları dizisinde rol almıştı. Peki Deniz Baysal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Deniz Baysal Yurtçu dizileri

23 Mayıs 2021 Pazar 15:19 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:19
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Deniz Baysal TRT 1'in her Pazar ekrana gelen Teşkilat dizisindeki rolüyle izleyicinin beğenisini kazandı. Başarılı oyuncu 2 yıl önce Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi. Teşkilat dizisini izleyenler "Deniz Baysal kimdir, nereli, kaç yaşında?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. Deniz Baysal Yurtçu dizileri de oyuncu ile ilgili merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Deniz Baysal Yurtçu dizileri, biyografisi ve hakkında merak edlenler...

DENİZ BAYSAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Baysal Yurtçu, 1991'de İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezundur. İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Deniz Baysal, dizilerin yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

DENİZ BAYSAL YURTÇU DİZİLERİ

Kameralar karşısına ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile geçen Deniz Baysal Yurtçu; Derin Sular, Kaçak Gelinler, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol almıştır.

Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi.

Şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtçu, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

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