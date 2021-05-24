23 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar dizilerinin reyting sıralaması

24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30

Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazar akşamı Survivor, Kağıt Ev, Maraşlı, Kağıt Ev ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 23 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 23 Mayıs 2021 reyting sonuçları

23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Teşkilat özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KEFARET FOX

6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

9 CICI BABAM (T.S) SHOW TV

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 KEFARET FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI IFTAR OZEL HAFTA FINALI TRT 1

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Teşkilat 12. bölüm full izle tek parça!