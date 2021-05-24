İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 23 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar dizilerinin reyting sıralaması
Medya

23 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar dizilerinin reyting sıralaması

23 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı televizyonlarda Survivor, Kefaret, Menajerimi Ara, Tozkoparan İskender ve Teşkilat dizileri ekrana geldi. Reyting sonuçları, Pazar akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 23 Mayıs 2021 reyting sonuçları

24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30
ABONE OL

Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazar akşamı Survivor, Kağıt Ev, Maraşlı, Kağıt Ev ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 23 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 23 Mayıs 2021 reyting sonuçları

23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Teşkilat özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KEFARET FOX

6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

9 CICI BABAM (T.S) SHOW TV

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 KEFARET FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI IFTAR OZEL HAFTA FINALI TRT 1

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Teşkilat 12. bölüm full izle tek parça!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.