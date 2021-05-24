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Dizi

Kefaret 27. bölüm izle tek parça! Kefaret 27.bölüm full izle!

Kefaret 27. bölümüyle izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin 27.bölümünde Zeynep, Meltem'in çocuk yuvasında işe başlar. Meltem Zeynep'e avans bile verir. Diğer yandan Ayşe, Sude'yi kaybetmenin acısıyla felç geçirir. Ayşe ile Sude aasındaki bağ, herkesi şaşırtacaktır. Kefaret 27. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız. Kefaret 27. bölüm izle tek parça!

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:08
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Kefaret 27. bölüm izleyicisiyle buluştu. FOX Tv'de yayınlanan Kefaret 27. bölümde Sinan, Tolga'yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi'nin adamları tarafından kaçırılır. Öte yandan Ahmet, Arzu'ya ulaşmaya çalışır. Kefaret 27. bölümü tek parça izlemek için haberin içerisindeki Kefaret 27.bölüm full izleme linkine tıklayınız. İşte Kefaret son bölümde yaşananlar....

KEFARET 27. BÖLÜM FULL İZLE

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kefaret dizisinin 28. yeni bölüm fragmanında çocukların dadısı Ayşe'nin Sude'nin babaannesi olduğu ortaya çıkar.


KEFARET 27. BÖLÜM ÖZETİ

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kefaret, yeni bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu.

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı dizide heyecan dolu gelişmeler yaşandı.

FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde Zeynep, Meltem'in çocuk yuvasında işe başlar.

Ayşe, Sude'yi kaybetmenin acısıyla felç geçirir.

Sinan, Tolga'yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi'nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet, Arzu'ya ulaşmaya çalışır.

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

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