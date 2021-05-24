Kefaret 27. bölüm izleyicisiyle buluştu. FOX Tv'de yayınlanan Kefaret 27. bölümde Sinan, Tolga'yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi'nin adamları tarafından kaçırılır. Öte yandan Ahmet, Arzu'ya ulaşmaya çalışır. Kefaret 27. bölümü tek parça izlemek için haberin içerisindeki Kefaret 27.bölüm full izleme linkine tıklayınız. İşte Kefaret son bölümde yaşananlar....Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!
KEFARET 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kefaret dizisinin 28. yeni bölüm fragmanında çocukların dadısı Ayşe'nin Sude'nin babaannesi olduğu ortaya çıkar.
KEFARET 27. BÖLÜM ÖZETİ
Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kefaret, yeni bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu.
Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı dizide heyecan dolu gelişmeler yaşandı.
FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde Zeynep, Meltem'in çocuk yuvasında işe başlar.
Ayşe, Sude'yi kaybetmenin acısıyla felç geçirir.
Sinan, Tolga'yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi'nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet, Arzu'ya ulaşmaya çalışır.
Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!