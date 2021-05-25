25 Mayıs 2021 Salı 12:49 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 12:49

Kağıt Ev 6. bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Star Tv ekranlarında başlayan yeni dizi O3 Medya tarafından yapılıyor. Kağıt Ev 6. bölümde Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsümlerin evinde İnci'siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm'ün oğullarından istekleri, Çetin'in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır. Peki yeni bölümde başka neler yaşandı? Kağıt Ev 6. bölüm izle PuhuTv! Star Tv Kağıt Ev 6. bölüm full izle!

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerinde olduğu Kağıt Ev dizisi, Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kağıt Ev 6. bölümü full izlemek için haberimizdeki Puhu Tv bağlantısına tıklayın.

KAĞIT EV 6. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Kağıt Ev dizisinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Nihal Koldaş, Can Nergis, Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker ve Tuğçe Aykut gibi isimler yer alıyor.

KAĞIT EV 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kağıt Ev 6. bölümde Cemre'nin, sevgilisi İnci'yi öldürdüğünü; anne ve babasının da cinayeti örtbas ederek günlerdir kendisine yalan söylediklerini öğrenen Mert Fırtına, hayatının en zor ve en acı günlerini yaşamaktadır.

Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert'in planı ailesinden intikam almak olacaktır.

Oğullarını kurtarmak için Cihan ve Aylin ise birlikte hareket ederler. Artık hayatlarında yepyeni bir dönem başlamıştır. Bu zorlu dönem Fırtına ailesi için yeni bir sınav demektir.

Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsümlerin evinde İnci'siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm'ün oğullarından istekleri, Çetin'in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır.

İnci cinayetinin peşini bırakmayan televizyon yapımcısı Azra'nın yeni hamleleri ne olacak? Bülent cinayetle ilgili hangi ipuçlarını bulacak?

Kağıt Ev dizisinde; Erdal Beşikçioğlu, bir Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanını, Nur Fettahoğlu ise başarılı bir avukatı canlandırıyor.