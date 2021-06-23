23 Haziran 2021 Çarşamba 20:44 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 20:44

Cam Tavanlar 3. bölüm izleyenlerin karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan yeni dizi Cam Tavanlar 3.bölümde Cem'in ortada net bir aşk teklifi var. Leyla ne cevap verecek derken hayat onlara ters bir top atıyor: Leyla, iş tarafında Cem'in danışmanı ve karar vericisi oluyor. Aşk bütün bu engelleri aşabilecek mi? Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Cam Tavanlar 3. bölüm full izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Cam Tavanlar 3. bölüm izle tek parça!

CAM TAVANLAR 3. BÖLÜM İZLE!

Cam Tavanlar 3. bölümde Leyla'nın para aldığı tefecinin Lujuria'ya gelmesi sonucu korku dolu anlar yaşadığı anlarda restorana gelen destekler ile kadın gücü oluşmaya başlıyor. Lujuria ve Asude'nin kıyasıya mücadelesi devam ederken Leyla ile Cem aralarındaki çekime engel olamıyor.

Cem ve İskender'in, Leyla'nın restoranını ziyaret ettiği anda İskender'in Leyla'ya karşı olan hisleri dizideki heyecanı artırıyor.

Aralarındaki tüm çekişmeye rağmen Leyla'dan uzak kalamayan Cem, onun yanında İskender'i görünce hayal kırıklığına uğrarken, Leyla'nın Asude'ye girişini yasaklayarak herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor.

Cem'in ortada net bir aşk teklifi var. Hem de en sıcağından...

Cem'in ortada net bir aşk teklifi var. Hem de en sıcağından... Leyla ne cevap verecek derken hayat onlara ters bir top atıyor: Leyla, iş tarafında Cem'in danışmanı ve karar vericisi oluyor.

Bu arada Süreyya, Şinasi, Aylin Şef ve İskender hayatlarına gümbür gümbür bir giriş yapıyorlar. Haldun ise kılıcını çekiyor. Leyla ve Cem ilişkisini tam orta yerinden yarmak üzere... Aşk bütün bu engelleri aşabilecek mi? Kim bu aşkın yanında, kim düşman?

Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrolleri paylaşan Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar eşlik ediyor.