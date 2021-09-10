10 Eylül 2021 Cuma 10:26 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 10:26

Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon sonunda evlenen Nalan ve Sedat'ın Koroğlu malikanesindeki yeni hayatını anlatacak olan Camdaki Kız'ın yeni sezonundan ilk bölümü ekrana geldi. Yayınlanan bölümün ardından Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Camdaki Kız 11. bölüm fragmanında Nalan sınırlarını aşmaya çalışıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Camdaki Kız 11. bölümden ilk fragman.

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her perşembe Kanal D'de...

Camdaki Kız 11. bölüm fragmanında Nalan'ın annesinin etkisinden kurtulmaya çalıştığı görülüyor..

Nalan sınırlarını aşmaya çalışıyor!

Hayatı boyunca Feride'nin ikazlarıyla karşılaşan Nalan, evliliğinde ve yeni hayatında kalıplarını yıkmaya çalışmaktadır. Öte yandan Feride'nin Nalan hakkında sakladığı sır açığa çıkmak üzeredir.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 10. bölümde Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atarlar.

Nalan, Sedat'ın evinde yaşamaya başlıyor. Nalan, Koroğlu malikanesinde bambaşka bir hayatın içine giriyor. Yeni hayatında yeni bir yolculuğa çıkan Nalan'ı zor günler beklemektedir...

Sedat ile evlenen Nalan yeni hayat yolculuğuna çıkmıştır. Nalan ve Sedat evlenmiştir fakat Cana Sedat'ın peşini bırakmaz.

Nalan bu hayata alışmaya çalışırken bir taraftan Sedat diğer taraftan da Feride'nin sorunlarıyla uğraşacaktır.

Nalan ve Sedat, Feride'nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır. Sedat'ın annesi ise oğluna düğün gecesi Cana ile yaşadıklarından dolayı sitem eder.

Nalan, bir yandan yeni hayatına ve Rafet Koroğlu'nun baskın dünyasına alışmaya çalışırken, bir yandan da annesinin baskılarıyla uğraşır. Düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret eden Nalan ve Sedat, Feride'nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır.

Nalan'ın annesi Feride, Sedat'ı Nalan konusunda sıkıştırıyor. Nalan'a neden kocalık yapmadığını soran Feride'nin bu hadsizliği Nalan'ı daha da kötü bir duruma sokar.

Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet ederken, Muzaffer'e yaşadıkları ağır gelmekte ve uzaklara gitmeyi planlamaktadır.

Muzaffer, Nalan'a karşı olan duygularından dolayı evden gitmeye karar verir. Muzaffer,

Nalan'ı o evde tek bırakıp gidebilecek midir?