23 Eylül 2021 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:05

Camdaki Kız 12. son bölüm izleyenlere gergin anlar yaşatacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 12. son bölümde Koroğlu malikanesinde ortalık yangın yerine dönüyor! Rafet, Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo girer. Muzo dahil herkese bağıran Rafet, karısından sert bir tepki alır ve kalp krizi geçirir. Rafet'e ne olacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 12. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle...

CAMDAKİ KIZ 12. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyiciden tam not aldı. İlk bölümünden bu yana sevilerek takip edilen dizi, perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 12. son bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Camdaki Kız'ın 12. bölümünde Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır.

Nalan'ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet'in öfkesinden Nalan da payını alır.

ORTALIK YANGIN YERİNE DÖNÜYOR!

Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride, Sedat'ın üstüne yürür. Öte yandan evde de işler sarpa sarmaktadır. Rafet Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo girer. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alır. Tüm bunlara Rafet'in kalbi dayanamaz. Rafet'e ne olacak?

NALAN ZOR DURUMDA!

Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır.

Feride'nin karşı eve taşınmış olması ise Muzaffer'in gidiş kararını şimdilik ertelemesine sebep olmuştur.

Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arar. Ancak Feride'den hiç ummadığı bir söz duyacaktır.

Tako ise Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 12. bölüm 2. fragmanında Feride, Sedat ve Cana'yı beraber yakalıyor.

FERİDE'NİN SIRRI AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir.

Hayatı boyunca Feride'nin ikazlarıyla karşılaşan Nalan, evliliğinde ve yeni hayatında kalıplarını yıkmaya çalışmaktadır. Öte yandan Feride'nin Nalan hakkında sakladığı sır açığa çıkmak üzeredir. Nalan, annesi hakkındaki gerçeği öğrenecek mi?

HAYRİ, HİKAYEYE DAHİL OLUYOR!

Camdaki Kız'ın 12. bölümünde Hayri ortaya çıkıyor. İlerleyen zamanlarda Nalan'ın hayatına girecek olan Hayri karakterini Cihangir Ceylan canlandıracak.

Gerçek hayat hikayesine dayanan Camdaki Kız romanında Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur.