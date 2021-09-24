24 Eylül 2021 Cuma 11:43 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 11:43

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümü Perşembe akşamı ekrana geldi. Son bölümde yangın yerine dönen Koroğlu konağında yaşanan olayların ardından Rafet beyin kalp krizi geçirmesi ve Hayri'nin onu kurtarması geceye damga vurdu. Camdaki Kız 13. Bölüm Fragmanında ise Rafet bey, hayatını kurtaran Hayri'yi işe alır. Hayri ve Nalan karşı karşıya gelir.. İşte Camdaki Kız 13. Bölüm Fragmanı ve son bölümde yaşananlar

CAMDAKİ KIZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





CAMDAKİ KIZ 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Rafet, Hayri'yi yanına alır, artık onun şoförü olacaktır. Diğer taraftan Koroğlu ailesinde de ortalık toz duman olmuştur. Rafet ailesini toplama peşindedir. Nalan ise kendine sırt çeviren annesinin gönlünü almaya çalışır.

NALAN VE HAYRİ KARŞI KARŞIYA!

Hayri'nin Rafet beyin şoförü olarak ise başlamasının ardından bir anda Hayri ile karşı karşıya gelir.

Diğer yandan Cana'nın kocası, Sedat ile mesajlaşmalarını yakalar ve Cana'yı evden kovar.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 12. son bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Feride, Sedat ve Cana'yı beraber yakalar. Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride, Sedat'a tokat atar.

Öte yandan evde de işler sarpa sarmaktadır.

Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır.

ORTALIK YANGIN YERİNE DÖNÜYOR!

Nalan'ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet'in öfkesinden Nalan da payını alır.

NALAN ZOR DURUMDA!

Rafet Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo girer. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alır. Tüm bunlara Rafet'in kalbi dayanamaz. Kalp krizi geçiren Rafet beyin imdadına Hayri yetişir.

MUZO, GİTMEYİ ERTELER

Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır.

Feride'nin karşı eve taşınmış olması ise Muzaffer'in gidiş kararını şimdilik ertelemesine sebep olmuştur.

Camdaki Kız 12. bölüm full izle!