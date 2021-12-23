23 Aralık 2021 Perşembe 20:58 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:58

Camdaki Kız 25. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız son bölümde Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Kocasına 'Hazır Cana'ya evukat bulmuşken kendine de bir tane bul' diyen Feride, Adil beyden boşanacak mı? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 25. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 25. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 25. yeni bölümü ekrana geldi.

FERİDE, CANA İLE ADİL'İ YAKALAR!

Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır.

Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.

Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartır.

Adil'e "Hazır Cana'ya evukat bulmuşken kendine de bir tane de kendine edin" diyen Feride, Adil beyden boşanacak mı?

Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.

NALAN MUTLULUĞUN PEŞİNDE...

Hayalleri bir bir yıkılan Nalan oldukça mutsuzdur. Hem Feride'nin baskısı hem de Sedat'ın yaşattıkları ona ağır gelmeye başlamıştır.

Muzo ile dertleşen Nalan ona hissettiklerinin peşinden koşmasını öğütler. Sonrasında kendisi de Sedat ile yakınlaşmaya başlar. Nalan mutluluğa kavuşabilecek mi?

NALAN, FERİDE'NİN KARŞISINA ANNE OLMA İSTEĞİYLE ÇIKIYOR!

Nalan, annesine kendisini sevmediği için sitem eder. Ancak anne olduğunda kendisini anlayabileceğini söyleyen Feride, Nalan'ın "Anne olacağım" cevabıyla karşılaşır.

Nalan ile Feride arasında da bir yüzleşme yaşanır. Nalan, Feride'ye "Eğer beni sevseydin, belki ben de kendimi biraz olsun severdin.." der.

Feride'nin "Bana ancak anne olduktan sonra ahkam kesebilirsin. Bu da olmayacağı için sakın benim anneliğimi sorgulamaya kalkma..." cevabının karşısında Nalan. "Ben anne olacağım... Çünkü artık böyle yaşayamam" der.

Diğer taraftan Koroğlu ailesi de önlenilemez bir kaosun pençesine düşmüştür. Olaylar gittikçe karmaşık bir hal almaya başlar.

Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister.

Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder.

Muzo, olaya el atarak Hayri'ye Meliha'ya aşık olduğunu söyler.

Selen'in hamile olmadığı gerçeği ise su yüzüne çıkmıştır. Gülcihan, kızının hamile olmadığını öğrenince ne yapacak?