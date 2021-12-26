Camdaki Kız 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Melisa'nın Gerçek Kimliği ortaya çıkıyor...

26 Aralık 2021 Pazar 10:12 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 10:12

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız 26. Bölüm Fragmanında Meliha, Muzaffer'i kaybetmemek için Cana ile kafa kafaya verip plan yapar. Ancak artık her şey için çok geçtir. Muzo, Meliha ile ilgili gerçeği Rafet'e açıklar. Nalan'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. İşte Camdaki Kız 26. yeni bölümden ilk fragman.

CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 26. yeni bölümünde Meliha ve Cana kafa kafaya verip plan yapar. Ancak artık her şey için çok geçtir.

Muzo, Meliha ile ilgili gerçeği Rafet'e açıklar. Koroğlu ailesi büyük bir kaosa sürüklenmiştir.

Diğer yandan Sedat kendi canını yakacak olan gerçeklerden korkarken Nalan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

Gülcihan hanım ise Selen'in hamile olmadığını öğrendiği için kızına çok sert tepki gösterir.

CAMDAKİ KIZ 26. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 26. bölümüyle 30 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıkacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır.

Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.

Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartır.

Adil'e "Hazır Cana'ya evukat bulmuşken kendine de bir tane de kendine edin" diyen Feride, Cana'ya bu kez farklı bir tepki verir.

Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.

NALAN MUTLULUĞUN PEŞİNDE...

Hayalleri bir bir yıkılan Nalan oldukça mutsuzdur. Hem Feride'nin baskısı hem de Sedat'ın yaşattıkları ona ağır gelmeye başlamıştır.

Muzo ile dertleşen Nalan ona hissettiklerinin peşinden koşmasını öğütler. Sonrasında kendisi de Sedat ile yakınlaşmaya başlar. Nalan mutluluğa kavuşabilecek mi?

NALAN, FERİDE'NİN KARŞISINA ANNE OLMA İSTEĞİYLE ÇIKIYOR!

Nalan, annesine kendisini sevmediği için sitem eder. Ancak anne olduğunda kendisini anlayabileceğini söyleyen Feride, Nalan'ın "Anne olacağım" cevabıyla karşılaşır.

Diğer taraftan Koroğlu ailesi de önlenilemez bir kaosun pençesine düşmüştür. Olaylar gittikçe karmaşık bir hal almaya başlar.

Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister.

Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder.

Muzo, olaya el atarak Hayri'ye Meliha'ya aşık olduğunu söyler.

Selen'in hamile olmadığı gerçeği ise su yüzüne çıkmıştır. Gülcihan, kızının hamile olmadığını öğrenince küplere biner.

Camdaki Kız 25. bölüm full izle YouTube!