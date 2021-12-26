26 Aralık 2021 Pazar 16:47 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 16:47

Yargı dizisi yeni bölümleriyle Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yargı bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin bu akşam yayın akışında yer almaması izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Başrollerinde Pınar Deniz (Ceylin) ve Kaan Urgancıoğlu'nun (Ilgaz) yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Yargı bu hafta neden yok? Yargı 15. yeni Bölüm ne zaman? İşte detaylar...

YARGI BU HAFTA NEDEN YOK?

Yargı, bu hafta 15. Bölümüyle izleyicilerin karşısında olamayacak. Dizinin yeni bölümü yerine yerli film "Çember: Karanlığın Gözleri" Tv'de ilk kez yayınlanacak.

Kanal D'de yayınlanan, Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi sette çıkan Koronavirüs vakası sebebiyle yayınına 2 hafta ara verdi.

Yargı dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek..." açıklaması yapıldı.

Heyecanla takip edilen Yargı'nın 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Yargı 15. yeni Bölüm ne zaman? İşte Yargı 15. bölüm tarihi ve yeni bölümden heyecan uyandıran fragman

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı setinde çıkan koronavirüs vakası nedeniyle dizinin çekimlerine ara verildi. Yargı, yeni bölümüyle 09.01.2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.

YARGI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! CEYLİN TUTUKLANIYOR!

Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler.

Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir.

Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.



OYUNCULAR

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu