Yargı dizisi yeni bölümleriyle Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yargı bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin bu akşam yayın akışında yer almaması izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Başrollerinde Pınar Deniz (Ceylin) ve Kaan Urgancıoğlu'nun (Ilgaz) yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Yargı bu hafta neden yok? Yargı 15. yeni Bölüm ne zaman? İşte detaylar...
YARGI BU HAFTA NEDEN YOK?
Yargı, bu hafta 15. Bölümüyle izleyicilerin karşısında olamayacak. Dizinin yeni bölümü yerine yerli film "Çember: Karanlığın Gözleri" Tv'de ilk kez yayınlanacak.
Kanal D'de yayınlanan, Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi sette çıkan Koronavirüs vakası sebebiyle yayınına 2 hafta ara verdi.
Yargı dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek..." açıklaması yapıldı.
Heyecanla takip edilen Yargı'nın 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Yargı 15. yeni Bölüm ne zaman? İşte Yargı 15. bölüm tarihi ve yeni bölümden heyecan uyandıran fragman
YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yargı setinde çıkan koronavirüs vakası nedeniyle dizinin çekimlerine ara verildi. Yargı, yeni bölümüyle 09.01.2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.
Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir.
Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
OYUNCULAR
Ceylin: Pınar Deniz
Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu
Metin: Hüseyin Avni Danyal
Eren: Uğur Arslan
İnci: Ece Yüksel
Engin: Onur Durmaz
Yekta: Uğur Polat
Pars: Mehmet Yılmaz Ak
Çınar: Arda Anarat
Defne: Beren Nur Karadiş
Gül: Zeyno Eracar
Parla: Zeynep Atılgan
Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk
Zafer: Ali Seçkiner Alıcı
Makbule: Özlem Çakar
Osman: Onur Özaydın
Neva: Başak Gümülcinelioğlu