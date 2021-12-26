26 Aralık 2021 Pazar 17:39 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 17:39

Mahkum 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyenlerin ilgisini çekmeyi başaran Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki Mahkum 4. bölümde neler olacak? İşte Mahkum 4. bölümden ilk fragman

Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de saat 20:00'de...

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM 3.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Suçunu kabullendiği anda Cemre'nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Soruşturmayı derinleştirip detayların peşine takılan Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkar. Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan Savaş'ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

MAHKUM KONUSU

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur... Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır... Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?