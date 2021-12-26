26 Aralık 2021 Pazar 23:43 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 23:43

Teşkilat 28. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her Pazar izlenme rekoru kıran Teşkilat 28. bölüme SİHA'ların tehdit oluşturan bölgeyi bombalaması diziye damga vurdu. Teşkilat 28.bölümde Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Elçi, Serdar'a acı çektirmeye yemin etmiştir. Teşkilat dizisinin son bölümü ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor. Teşkilat 28. bölüm full izle!

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Teşkilat 28. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 28. bölüm full izle!

Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

Teşkilat 28. bölümde SİHA'ların atış yaptığı dakikalarda yaşanan aksiyon, izleyenleri heyecanlandırdı.

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisinin 28. yeni bölümünün konusu şöyle:

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Elçi, Serdar'a daha önce hiç yaşamadığı kadar büyük acılar yaşatmaya yemin etmiştir.

Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer.

Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

Ekip, SİHA'larla bölgeyi yerle bir edecektir. Serdar ve Zehra2nın içeriden çıkması gerekir. Son anda uzaklaşmaya çalışan Zehra ve Serdar kurtulabilecek mi?