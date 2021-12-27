26 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar dizilerinin reyting sıralaması

27 Aralık 2021 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:17

26 Aralık reyting sonuçları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Çember: Karanlığın Gözleri, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star Tv'de Dedemin Fişi, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Teşkilat ve Show Tv'de Şaban Oğlu Şaban reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 26 Aralık 2021 reyting sonuçları

26 Aralık Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

26 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. İşte reyting sonuçları

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