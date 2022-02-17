17 Şubat 2022 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:38

Camdaki Kız 31. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 31. bölümde Feride Cana'ya gereken dersi vermek için onu ablukaya alır. Dersini almayan Cana, çıkar çıkmaz Sedat'la buluşur. Nalan, ikisini yakalar. Sedat, bu durumu Nalan'a nasıl açıklayacak? Camdaki Kız 31. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 31. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan, Canan ve Sedat'ı yakalıyor! Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

FERİDE'DEN CANA OPERASYONU!

Feride Cana'ya gereken dersi vermek için onu ablukaya alır.

Cana'yı bodruma hapseden Feride ona dersini vermekte kararlıdır.

Feride son sürat Cana'ya kendince dersini vermektedir. Bir mektup yazdırarak tüm gerçekleri itiraf ettirmek ister. Cana dersini alacak mı?

Diğer taraftan Koroğlu ailesi başta Muzo olmak üzere yeni bir gelişme ile karşı karşıya kalır.

Cavit, aldığı yeni kararla Gülcihan'ı şaşırtırken, Muzo'nun üzüntüsünü hafifletmek isteyen Selen işe koyulur.

Öte yandan Nalan için de durumlar pek iyi gitmemektedir. Sedat'ın telefonuna gelen bir mesaj Nalan'ı şaşırtır!

Camdaki Kız 31. bölümde Bebek haberine karşın Sedat'la arasındaki mesafeyi hisseden Nalan ise bu durumdan huzursuzdur. Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görmesi huzursuzluğunu pekiştirir.

NALAN, CANA İLE SEDAT'I YAKALIYOR!

Nalan, Cana ve Sedat'ı baş başa yemek yerken yakalar. Nalan ne yapacak?

Başrollerinde; Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız, her Perşembe akşamı Kanal D'de.