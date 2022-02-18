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Medya

17 Şubat 2022 Perşembe reyting sonuçları: Barbaroslar, Camdaki Kız, Mahkum reyting sıralaması

17 Şubat reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı televizyonlarda Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 17 Şubat 2022 reyting sonuçları

18 Şubat 2022 Cuma 09:15 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 09:15
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17 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da Niyazi Gül Dörtnala, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 17 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 17 Şubat reyting sıralaması

17 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

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