17 Şubat 2022 Perşembe 21:06 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:06

Mahkum 10. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Perşembe günleri FOX'ta ekrana gelen Mahkum dizisinin 10. bölümünde nefesler tutuldu. Fırat, suçsuzluğunu dışarda ispatlamak için hapishaneden kaçmanın yolunu bulur. 2 kadının hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalan Barış ne yapacak? Yeni bölümde neler yaşanacak? Mahkum 10. bölüm full izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki Mahkum 10. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti...

MAHKUM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum'un 10. Bölümünde Fırat, suçsuzluğunu dışarda ispatlamak için hapishaneden kaçmanın yolunu bulur. "Adalet er ya da geç yerini bulacak" diyen Fırat, çıkar çıkmaz ne yapacak?

Rafi'nin büyük meydan okuması karşısında seçim yapmak zorunda kalan Barış, yeni bir yola girmek üzeredir.

Savaş'ın karanlık geçmişini aydınlatmaya çalışırken, ailesini korumak için büyük mücadele vermeye devam eder.

İşlemediği günahların bedelini ödeme zamanı gelmiştir. Zaman, Barış'ın aleyhine akmaya başlar.

Mahkum 10. bölümde Fırat'a desteğini gizlice sürdüren Cemre, Tahir ile ilgili büyük bir sırrı öğrenir. Fırat'a büyük ızdırap verecek bu sırrı açıklayabilecek midir?

Alevlerin içinde kalan Fırat, ona ve arkadaşlarına bu komployu kuran ismin peşindedir. Cehennemin ortasından kurtulmaya çalışırken, zekasıyla bunu fırsata çevirir.

Büyük kaçış planında önemli bir koz öğrenmiştir. Ya bu cezavinden kaçacak ya da burada ölecek.

Fırat büyük sona bir adım daha yaklaşır. Bu dört duvar arasından çıkabilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in uyarladığı dizinin başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova üstlenirken, dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış