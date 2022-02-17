Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı | Kuruluş Osman 83. yeni bölümde savaş başlıyor...

17 Şubat 2022 Perşembe 15:15 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:15

Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, Yapımını ise Bozdağ Film'in üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Bu topraklar bizimdir! Dostane olana yurt! Düşmanlık edene ise mezar olacaktır!" sözü damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 83. bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman'dan nefes kesen 83. yeni bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 83. BÖLÜM FRAGMANI

"Bu topraklar bizimdir! Dostane olana yurt! Düşmanlık edene ise mezar olacaktır!"

KURULUŞ OSMAN 83. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman 83. bölümde Moğollarla büyük bir savaşa giren Osman bey, attığı ok ile Geyhatu'yu yaralar. Kayılar, Moğollarla girilen bu savaştan galip gelecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'ın 83. yeni bölümü 23 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatus), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo), Yazmeen Baker.

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