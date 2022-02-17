17 Şubat 2022 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:49

Barbaroslar dizisi 20. Bölümüyle izleyiciyle buluştu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. bölümde Oruç Reis içlerindeki casus Martin'i yakalayabilecek midir? Isabel kardeşinin bir casus olduğunu öğrendiğinde ise ne yapacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20.bölümü izlemek isteyenler, haberimizdeki linkten ulaşabilirler. Barbaroslar 20. Bölüm full izle

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Barbaroslar dizisinin 20. bölümünü full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe TRT 1'de.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 20. BÖLÜM ÖZETİ

TRT 1 ekranlarının dev projesi Barbaroslar'ın 20. bölümü yayınlandı.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölümü ile izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. bölümde Osmanlı casuslarının Kalimnos'un yeraltında gizli bir geçit kazdığını fark eden Hızır ve Piri Reis, Baba Oruç ile birlikte fethi kalenin altına kazacakları bu gizli geçitle başlatmayı planlamışlardı.

Fakat bu planı Osmanlı karargâhının içine sızdırdığı casusu Martin'den öğrenen Pietro, geçide yerleştirdiği bombalarla Piri Reis, Hızır, Niko ve leventlerinin olduğu yeri patlatmayı başarmıştı. Oruç Reis göçük altında kalan kardeşi Hızır ve leventlerini kurtarabilecek midir?

Mesih Paşa başarısız olması halinde kellesini almakla tehdit ettiği Oruç Reis'i öldürecek midir?

Oruç Reis içlerindeki casus Martin'i yakalayabilecek midir? Isabel kardeşinin bir casus olduğunu öğrendiğinde ise ne yapacaktır?

Meryem, ağabeyi Pietro'nun onu kandırarak Hızır'ı hançerlettiğini anlamıştı. Şuuru zehirlenmeye devam eden Meryem kaleden kurtulmayı başarabilecek midir?

Piri Reis, Osmanlı casuslarını öldüren Salvator'dan intikamını alabilecek midir? Oruç Reis ve leventleri tüm zorluklara rağmen Kalimnos'u fethetmeyi başarabilecekler midir?

Kazandığı zaferler ve denizcilikte yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlerdeki hakimiyetini konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Barbaroslar, her Perşembe TRT1'de...