17 Şubat 2022 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:54

Yargı dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'nın yeni bölüm fragmanında Niyazi'nin intiharı, Metin ve Ilgaz'ı karşı karşıya getirir. Diğer yandan Laçin, Yekta'nın diplomasız olduğunu Ceylin'e anlatıyor! Ceylin bu bilgiyle ne yapacak? Yargı 21. yeni Bölümde neler yaşanacak? İşte Yargı 21. bölümden heyecan uyandıran fragman

YARGI 21. BÖLÜM FRAGMANI

Yargı 21. bölüm fragmanında Laçin, Ceylin'e "Yekta'nın diploması sahte. Aslında Hukuk Fakültesi'ni bitirmedi" der. Ceylin, duyduğu bu gerçek sonrası şoke olur. Niyazi yakalanacak mı? Ilgaz nasıl aklanacak?

Niyazi'nin intiharının ardından Metin, Ilgaz ve Ceylin'e çok kızar. Polisin yerine suçluyu kendilerinin takip etmelerinin kabul edilemez bir hata olduğunu söyler. Bu olay baba ve oğlu karşı karşıya getirir.

Yekta, Ceylin'e karşı olan tutumunu daha da sertleştirmiştir. Ceylin'in suçlanması için elinden geleni yapar.

Seda ise, Laçin'e Yekta'nın her şeyi bildiğini anlatınca olaylar karışır. Murat'ın kendisi için suçu üstlenmesine çok üzülen Laçin soluğu Ceylin'in yanında alır.

Yekta'nın avukat diplomasının olmadığı bilgisini verir. Ortalık iyice karışır. Ceylin bu bilgiyle ne yapacak?

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan, Duygu Serin ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...