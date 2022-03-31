Camdaki Kız 37. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 37. bölümde babasının acısını yaşarken tek desteği Hayri'de bulan Nalan, Billur'un ona aşık olup olmadığı sorusuna ne cevap verecek? Nalan ve Hayri arasında neler yaşanacak? Nalan Hayri'ye karşı hissettiklerine teslim olacak mı? Camdaki Kız 37. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 37. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 37. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 37. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 37. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Nalan'ın ağlarken Hayri'ye sarıldığı anda son bulan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Nalan, Sedat'tan uzaklaşıyor.

Camdaki Kız 37. bölümde Geçmişin gölgesini üstünden atamayan Nalan, Hayri ile yaşadığı yakınlaşmadan dolayı pişmandır. Nalan ve Hayri arasında neler yaşanacak?

Nalan, Sedat'tan uzaklaştıkça Hayri'yi kendisine daha yakın bulmaya başlıyor. Gönlüne anlam veremeyen Nalan, dertleştiği Muzo'nun sorduğu soru karşısında bocalıyor.

Nalan Hayri'ye karşı hissettiklerine teslim olacak mı?

Babasından ve Feride'den korkan Sedat ise, Cana'nın ısrarıyla zor anlar yaşar.

Muzo'nun acılarını fark eden Pera, ona bir emrivaki yapar.

Rafet ve Pervin'i ikinci kez beraber gören Selen, ne olup bittiğini anlamaya çalışır.

Gülcihan ise Pervin'i öğrenip Rafet'ten hesap sorar. Rafet, karısına gerçeği söyleyecek mi?

FERİDE, NALAN'IN PEŞİNDE!

Feride, Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisinden hiç hoşlanmamaktadır. Kızını yine bir kıskacın içine sokacaktır. Feride, Nalan ve Hayri'nin peşini bırakmaz.

Ne olup bittiğini anlamaya çalışan Feride, Nalan'ın Billur'la konuşmasını dinleyince şoke oluyor.

Nalan o sırada Billur'a "Annem Hayri Bey'in bana iyi geldiğini hissediyor" der. Feride, Nalan'ı Hayri'den uzaklaştırmak için ne yapacak?

Nalan'ın, Hayri'ye aşık olup olmadığı ortaya mı çıkıyor?