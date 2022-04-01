31 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Perşembe akşamı; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Güldür Güldür Show, Mahkum, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Survivor All Star ve Bana Masal Anlatma izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 31 Mart 2022 reyting sonuçları

31 Mart 2022 Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

31 MART 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

31 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR ALL STAR TV8

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 MAHKUM (TKR) FOX

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

5 SURVIVOR ALL STAR TV8

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MAHKUM (TKR) FOX

9 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1

10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 SURVIVOR ALL STAR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 MAHKUM (TKR) FOX

Camdaki Kız 37. bölüm full izle YouTube!